欧股小涨 德意志银行触及纪录低点后反弹收平

路透伦敦9月27日 - 欧洲股市周二小幅收高，盘中走势反复，德意志银行(DBKGn.DE)从纪录低点回稳，因寄望美国要求的不当出售抵押贷款支持证券(MBS)诉讼和解罚款可能被下调。

泛欧STOXX 600指数小涨0.1%，因雀巢(NESN.S)等消费股上涨被油气股受油价走软拖累所抵消，油气股领跌各板块。

德意志银行收盘变动不大，盘中一度下挫3.4%，因投资人担心该行可能需要从投资人手中筹措资金，来支付相关罚款。

交易商表示，该股反弹，因美国司法部一官员表示，如果银行同当局合作，有可能下调对银行的罚款。

大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)股价大跌2.6%，因彭博报导称，美国司法部正在评估对该公司开出多少刑事罚金，又不会使其破产。

油股.SXEP下挫1.4%，因原油价格大跌，此前沙特阿拉伯的相关评论，给石油输出国组织(OPEC)成员国本周在阿尔及利亚达成限产协议的希望浇上冷水，因OPEC内部消息人士称沙特阿拉伯和伊朗之间的分歧太大。

英国富时100指数.FTSE收低0.15%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.21%，德股DAX指数.GDAXI下跌0.31%。(完)