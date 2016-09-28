欧股小涨 德意志银行触及纪录低点后反弹收平

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月27日 - 欧洲股市周二小幅收高，盘中走势反复，德意志银行(DBKGn.DE)从纪录低点回稳，因寄望美国要求的不当出售抵押贷款支持证券(MBS)诉讼和解罚款可能被下调。
泛欧STOXX 600指数小涨0.1%，因雀巢(NESN.S)等消费股上涨被油气股受油价走软拖累所抵消，油气股领跌各板块。
德意志银行收盘变动不大，盘中一度下挫3.4%，因投资人担心该行可能需要从投资人手中筹措资金，来支付相关罚款。
交易商表示，该股反弹，因美国司法部一官员表示，如果银行同当局合作，有可能下调对银行的罚款。
大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)股价大跌2.6%，因彭博报导称，美国司法部正在评估对该公司开出多少刑事罚金，又不会使其破产。
油股.SXEP下挫1.4%，因原油价格大跌，此前沙特阿拉伯的相关评论，给石油输出国组织(OPEC)成员国本周在阿尔及利亚达成限产协议的希望浇上冷水，因OPEC内部消息人士称沙特阿拉伯和伊朗之间的分歧太大。
英国富时100指数.FTSE收低0.15%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.21%，德股DAX指数.GDAXI下跌0.31%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。