欧股受德银急挫拖累下跌 但并购活动提供支撑

路透伦敦3月6日 - 欧洲股市周一收低，受德意志银行急挫引领银行股下跌拖累，此前这家德国银行业巨头发布了80亿欧元的供股计划，作为其重大重整业务结构计划的一部分。

但市场跌幅受限，因汽车和资产管理行业新的并购活动支撑股市，STOXX 600指数仅下跌0.5%，比上周触及的15个月高位低逾0.5%。

德意志银行(DBKGn.DE)急挫近8%，给泛欧指数带来最大拖累，令欧洲银行股指数.SX7P下挫1.2%。同业瑞士信贷(CSGN.S)及意大利的Banco BPM(BAMI.MI)跌幅也逾4%。

德意志银行宣布计划增资、让旗下资产管理业务上市，并重整业务结构，在花费两年时间处理过去的不当行为和巨额亏损之后进行战略调整。[nL3S1GI0OH]

法国汽车制造商PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)上涨2.7%，此前公司同意以22亿欧元价格收购通用汽车(GM.N)旗下的欧宝品牌，预计成本将节省17亿欧元。

并购活动也提振了资产管理公司股价，此前安本资产管理(ADN.L)和标准人寿(SL.L)为金额达110亿英镑的全股票合并协议制定了条款，在行业利率下滑之际，可能令竞争对手不得不效仿。

安本资产管理和标准人寿股价分别上涨4.2%和5.7%。

欧洲基本资源类股.SXPP下跌2.2%，嘉能可(GLEN.L)、英美资源集团(AAL.L)和安托法加斯塔矿业(ANTO.L)等大型矿业公司跌幅均超过2%，跟随金属价格下跌走势。

德股DAX指数.GDAXI下跌0.57%，英国富时100指数.FTSE下滑0.33%。 法股CAC 40指数.FCHI收跌0.46%。(完)