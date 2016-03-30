欧洲股市收高 德国Metro和矿业股表现抢眼

路透伦敦3月30日 - 欧洲股市周三上涨，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦称对于升息宜持谨慎态度，德国零售商Metro因分拆计划飙涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.3%，德国DAX .GDAXI上涨1.6%，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨1.3%。

FTSEurofirst指数自今年初以来仍下跌约7%，受中国带领全球经济放缓忧虑拖累。

这也是叶伦周二称美联储仅应该谨慎升息的一个原因。

叶伦的讲话展示了美联储和欧洲央行保持低利率的努力如何打击债券和现金市场回报率，Hampstead Capital对冲基金经理Lex Van Dam称，这推动投资者回到股市寻找更好的回报。

“股市仍受到全球央行的支持，经济也许不好，但因为利率在负区间，没有别的能获得回报的投资地方了，”Van Dam称。

叶伦的讲话令美元下跌，相应地支撑了矿业股.SXPP和能源股.SXEP上涨，因美元走弱令商品对于持有其它货币的投资者显得更便宜。

钢铁制造商上涨，此前Tata Steel (TISC.NS)称将离开英国市场，引发了欧洲钢铁行业进行合并整顿的希望。 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 (TKAG.DE)大涨8.3%， 安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)涨3.6%，Outokumpu(OUT1V.HE)跳涨6.5%。

Metro (MEOG.DE)跳涨11.5%，此前公司建议一分为二，批发和食品业务成立一个新公司，消费者电器仍是现公司的一部分。

英股富时100指数.FTSE收高1.59%，至6,203.17点，法股CAC指数.FCHI涨1.78%，报4,444.42点，德国DAX指数.GDAXI上涨1.6%，至10,046.61点。(完)