欧洲股市录得一个月最大单日跌幅

调查：挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元料将走强
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。
* FTSEurofirst 300指数跌0.6%,为12月来最大单日跌幅
* Euro STOXX 50指数跌0.6%
* Saipem发布盈警,股价暴跌34%
* 美国数据令人失望,进一步损及人气
* 隐含波动性指数从六年低点反弹7.3%
路透伦敦1月30日 - 欧洲股市周三遭遇本月最大单日跌幅,因欧洲企业盈利低迷,且美国经济数据疲弱,殃及市场人气,并为短期内进一步下跌预留了一些空间.
欧洲最大石油服务公司Saipem (SPMI.MI)发布盈警,该股暴跌34.3%,并拖累油气类股.SXEP.
Imperial Tobacco IMT.L预警盈利下滑,该股也重挫4.3%.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报1,171.09点,为12月28日来最大单日跌幅.
该指数从昨日触及的两年高位回落,昨日该指数的14日相对强弱指标(RSI)触及"超买"区域.不过本月该指数仍有望录得去年7月来表现最好的一个月.
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也跌0.6%,报2,732.12点.
Euro STOXX 50波动率指数.V2TX升7.3%,从2007年来的低点反弹.
午后,美国公布数据显示,去年第四季经济意外萎缩,为经济衰退结束逾三年来首次,欧股应声扩大跌幅.
美联储周三在欧股收盘后将公布1月货币政策声明.
英国富时100指数.FTSE跌0.25%,报6,323.11点;德国DAX指数.GDAXI跌0.47%,报7,811.31点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.54%,报3,765.52点.(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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