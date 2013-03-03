欧洲股市周五收低 因银行股和矿业股下跌

* FTSEurofirst 300指数跌0.2%，Euro STOXX 50指数下滑0.6%

* 中国经济放缓迹象打压矿业股表现

* 银行股走低，因Lloyds业绩受赔偿支出打击

* 市场料在3月陷入区间交投，意大利忧虑犹在

路透伦敦3月1日 - 欧洲股市周五小幅收低，受银行股及矿业股下跌拖累，且交易商预期欧股本月将在狭窄区间交投，因意大利选举中没有一个党派取得绝大多数议席挫伤市场人气。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，报1,168.64点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.6%，至2,616.75点。

包括矿业股在内的STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP是表现最差的板块，大跌1.9%，因新迹象显示中国经济放缓。中国是全球最大金属消费者。

欧洲银行股.SX7P回落1.3%，英国银行Lloyds (LLOY.L)急跌2.2%，此前该行拨备15亿英镑赔偿给被误导买入贷款保险的消费者。

"股市在3月通常陷入区间交投，之后才有改善，在4月走高,"MirabaudSecurities欧洲股票销售部的Rupert Baker说。他补充说，投资人在股市下跌仍买入股票，因预期在2013年股市将逐渐上升。

根据汤森路透Starmine数据，迄今公布了业绩的泛欧洲STOXX 600指数成份股企业有60%优于预期或和预期一致。

不过，意大利政治僵局仍令人忧虑。

巴克莱策略师预期，意大利最终将组建联合政府，且欧洲央行扞卫欧元的承诺也会阻止市场大幅下跌。

英国富时100指数.FTSE收高0.28%，报6,378.60点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.43%,报7,708.16点。法国股市CAC 40指数.FCHI跌0.62%,至3,699.91点。(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)

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