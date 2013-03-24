欧洲股市小幅收低 静待塞浦路斯救助危机解决方案

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%

* 塞浦路斯可能在几个小时内达成救助危机解决方案

路透伦敦3月22日 - 欧洲股市周五小幅收低，因投资人大多预期负债沉重的塞浦路斯将达成救助协议，并将避免欧债危机升级。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌1.28点，或0.1%，报1,189.44点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E基本持平在2,681.67点，尽管所有欧洲主要股指本周下跌。

周五稍晚，塞浦路斯执政党领导人称可能在“数小时内”提出符合欧盟框架的救助危机解决方案。消息扶助稳定股指。

美银美林对塞浦路斯将达成救助协议仍感到乐观，且预期Euro STOXX 50指数将反弹向2,750点，但一些投资人仍有疑虑。

“我冥冥中感觉市场将会失望而回，因塞浦路斯任何潜在协议还要等欧盟，欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)批准，”一伦敦交易商说。

塞浦路斯需在周一前筹集58亿欧元，以获取欧盟救助计划。塞浦路斯议会本周稍早否决了向银行存款征税作为救助的条件。如果塞浦路斯无法筹资，该国金融体系将崩溃，塞国将可能退出欧元区。

英国富时100指数.FTSE收升0.07%，报6,392.76点。德国DAX指数.GDAXI跌0.27%，报7,911.35点。法国股市CAC 40指数.FCHI跌0.12%,报3,770.29点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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