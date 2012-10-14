欧洲股市收低 因经济增长忧虑拖累商品股领跌

* FTSEurofirst 300指数跌0.5%

* 经济增长忧虑打压油股和矿业股

* 工程企业因盈警下挫

* 意法半导体因分拆传闻上扬

路透巴黎10月12日电---欧洲股市周五收低,商品股下跌,盖过了医疗保健股和必需消费品股上涨的影响.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低5.47点,或0.5%,报1,093.33点,回吐上日录得的部分升幅,且仍在9月26日迄今的狭窄20点区间内.

尽管该指数自6月开始的上行趋势仍几乎完整,但欧洲股市的动能停止,因担忧全球经济增长,此前欧洲央行推出刺激举措和股价相对较低,燃点了欧洲股市在夏天强劲上涨之势.

自欧洲央行称将竭尽所能保卫欧元,FTSEurofirst 300指数从8月初,一直徘徊在宽幅约50点区间内,9月中美国联邦储备委员会(美联储,FED)公布第三轮量化宽松政策後,该指数的区间甚至更窄.

"尚有很大的问题还没有解决,尽管最近央行的行动将支持股市,但它没有真正解决潜在问题,且债务和经济停滞将会持续一段很长时间," Ingenious Asset Management首席策略师Peter Clark说.

大型油股.SXEP继续表现落後,基本资源类股.SXPP今年下跌1.6%.

英国发达材料集团Morgan Crucible MGCR.L和Cookson's CKSN.L发布盈警,令工程股承压.

英国蓝筹工程公司GKN (GKN.L)和IMI (IMI.L)分别下挫3.3%和2.3%.

报导称欧洲最大半导体生产商意法半导体(STM.PA)考虑分拆,该股一度暴涨超过17%,该公司迅速否认後收盘升6.4%.

英国富时100指数.FTSE跌0.62%,报5,793.32点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.68%,报7,232.49点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.72%,报3,389.08点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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