欧洲股市收低 因明年欧元区经济增长或近零且忧虑美国财政

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* FTSEurofirst 300指数收跌1.4%
* 景气类银行股和商品股卖压较重
* Euro STOXX隐含波动性指数大涨
路透伦敦11月7日电---欧洲股市周三大跌,因对欧元区经济及美国财政问题的持续忧虑,扭转了股市对奥巴马连任美国总统的最初释怀涨势.
欧洲股市早盘上涨,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3触及约两个月来的首见水平,因奥巴马在总统选举中获胜,燃点对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将维持其宽松货币政策的希望.
但欧盟执委会周三指出,欧元区经济明年将接近零成长,但2014年成长幅度将回升,执委会对欧元区几个最大经济体的成长预估,都低於各国政府的预测.
尽管投资人对奥巴马连任总统感到释怀,但他们仍忧虑将於2013年初开始约6,000亿美元节支和增税的美国"财政悬崖"将可能妨碍经济成长.
"大选顺利进行,没有阻滞,(奥巴马)显然大胜,"Capital Spreads市场分析部主管Angus Campbell说.
"之後,欧元区的GDP增长预估被下调,接下来美国金融市场开市,投资人将焦点转向财政悬崖,欧洲股市就大幅下跌."
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.4%,报1,099.35点.而美国三大股指盘中一度重挫约2.5%.
各大类股全面下滑,矿业股.SXPP、能源股.SXEP和银行股.SX7P跌幅均达2%.
但法国巴黎银行(BNPP.PA)逆市收高1.1%,受助于季度盈利优於预期.
被视为是投资人避险情绪晴雨表的Euro STOXX 50隐含波动性指数.V2TX跳升6.9%.
英国富时100指数.FTSE收跌1.58%,报5,791.63点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑1.96%,报7,232.83点,法国CAC-40指数.FCHI收低1.99%,报3,409.59点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透法兰克福2月23日 - 德国工程集团西门子宣布，已赢得一笔价值约4亿美元的订单，将为斗山重工业在沙特阿拉伯兴建的一座汽电共生厂提供五具燃气涡轮。
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，欧洲的经济复苏仍然脆弱，没有自满的余地，一些成员国大选前的政治不确定性加剧了风险。