欧洲股市大跌 波动性指数创九个月高位

* FTSEurofirst 300指数下挫1.6%至1,114.19点

* FTSEurofirst 300指数跌至去年11月29日来最低收位

* Euro STOXX 50指数大跌1.5%

* Euro STOXX波动性指数升至九个月高位

* 交易商称市场短期内可能进一步下滑

路透伦敦6月24日 - 欧洲股市周一下挫，投资人的担忧加重令波动性指数升至九个月高位，市场担心中国信贷紧张以及美国缩减刺激经济措施。

交易商和投资人表示，大跌走势尚未结束，部分投资人采用“卖权”以押注未来一个月诸如德股DAX指数.GDAXI等主要指数还将进一步下滑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.6%，报1,114.19点，为去年11月29日来最低收位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低1.5%，报2,511.83点。

Euro STOXX 50波动性指数.V2TX大涨5.2%，至九个月高位25.30点。

全球股市在5月底创下纪录高位，但之后在美联储主席贝南克证实联储可能很快缩减量化宽松政策后，股市回撤。

中国的银行上周资金紧张的迹象也令跌势加剧，泛欧STOXX Europe 600指数自5月底触及高位后市值已经蒸发约8,770亿欧元。

回落走势令欧股回吐今年的升幅。FTSEurofirst 300指数今年迄今跌了1.7%，Euro STOXX 50指数跌了近5%，德股DAX指数今年迄今仅升1.1%。

英国富时100指数.FTSE收低1.42%，报6,029.10点。德国股市DAX指数.GDAXI跌1.24%，报7,692.45点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低1.71%，报3,595.63点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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