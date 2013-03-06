欧洲股市收低 受矿业股下跌拖累

* 欧洲股市从稍早高位回落

* FTSEurofirst 300指数跌0.3%,Euro STOXX 50指数下滑0.1%

* 在周五美国就业报告出炉前，投资人持谨慎态度

* 矿业股下跌，因铜价走低

路透伦敦3月6日 - 欧洲股市周三下跌，因投资人对近期股市攀升至多年高位的涨势获利了结，金属价格下跌令矿业股走低，也令股市承压。

交易商说，欧洲股市在本周末一关键经济数据公布前可能在区间交投。该关键数据将可能提供多国央行将继续刺激举措的力度的线索，这些刺激措施是为了支撑全球经济。

不过，交易商补充说，股市较长期前景仍然正面，尽管市场在3月和4月期间仅缓慢攀升。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%，报1,185.95点，从盘中一度上涨0.4%至1,193.35点的日内高位回落。

欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E也回落0.1%，至2,679.89点。

Euro STOXX 50指数回落使该指数接近50移动均线切入位约2,670点，若跌穿该水平可能被视为利用技术分析的交易商短期卖出的信号。

机构投资人称，鉴于股市可能短期小幅回调，他们宁愿持谨慎态度在目前水平卖出获利，而不是在目前追入。

铜价下跌拉低权重的矿业股股价，包括矿业股在内的STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP下跌1.4%，为欧洲表现最差的板块。

被称为“二线”南欧西班牙和意大利股市，因欧元区债务危机及意大利选举结果出现僵局而受重创，表现落后，西班牙股市IBEX指数.IBEX跌0.8%，意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB跌0.5%.

英国富时100指数.FTSE收低0.07%，报6,427.64点。德国DAX指数.GDAXI上升0.62%,报7,919.33点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.35%,至3,773.76点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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