欧洲股市大跌至六周低点

* FTSEurofirst 300指数跌1.5%，Euro STOXX 50指数跌1.7%

* FTSEurofirst 300指数跌穿支撑位，发出利空信号

路透巴黎6月5日 - 欧洲股市周三跌至六周低点，因谨慎的投资人撤资离场，唯恐美联储可能很快缩减刺激计划。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周三表示，她支持放缓购债，以帮助金融市场减少对美联储大规模流动性的依赖。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.5%，报1,192.77点，为4月底来最低，不过成交清淡。

“没有出现恐慌，但我不肯定是否是买入良机，”TradingSat分析师Alexandre Tixier表示。

“今日公布的宏观经济数据良莠不齐，令对周五的就业报告以及美联储将如何解读的揣测有难度。我们建议减持股票仓位至约20-30%。”

周三美国公布的民间就业数据不及预期，而供应管理协会(ISM)服务业指数小涨至53.7，显示上月服务业略有反弹。

稍早欧洲公布的调查显示英国服务业增长，且欧元区经济下滑有开始收敛的迹象。

技术图表显示，FTSEurofirst 300指数跌穿两个关键的支撑位：50日移动均线切入位以及自4月底至5月底升势的50%回档位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大跌1.7%，报2,709.33点，收盘水准略低于50日移动均线切入位2,710.53点。

英国富时100指数.FTSE重挫2.12%，报6,419.31点。德国股市DAX指数.GDAXI收低1.2%，报8,196.18点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低1.87%，报3,852.44点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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