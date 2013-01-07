欧洲股市收低 公用事业类股带动大盘从近两年高点回落

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.5%

* 德意志银行悲观的研究报告打压公用事业类股

* 巴塞尔三号协议放宽流动性要求,银行股上涨

路透伦敦1月7日 - 欧洲股市泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周一于2013年首次收低,德意志银行对公用事业行业发表悲观的研究报告后,该类股引领大盘普遍下跌.

FTSEurofirst 300指数.FTEU3今日收低0.5%,报1,161.57点.该指数上周单周涨幅超过3%,并在周五触及近两年最高收位.

"我认为股市涨势暂歇并不十分令人意外,"Standard LifeInvestments全球策略主管Andrew Milligan称,该公司管理着大约1,630亿英镑资产.

投资者在全球经济危机多数时间远离股市后,目前已开始回到股市.

根据EPFR数据,在截至1月2日一周,全球股市连续第六周为资金净流入,主要受机构投资者资金流入带动.

尽管欧洲股票基金自11月第三周以来首次出现流出,但来自美国的欧洲股票基金录得连续第21周资金流入.

公用事业类股.SX6P周一收低1.6%,表现较差.交易商称此前德意志银行调降几家公用事业企业评级,并称该行业内没有可以避险的公司.

德意志银行将RWE (RWEG.DE)、 E.ON(EONGn.DE)和EDF (EDF.PA)评级从"持有"下调至"卖出",导致这三档股票跌幅介于1.7%至3%.

"2012年欧洲大陆公用事业股持续下跌,但我们认为该行业最糟糕情况还未到来.我们预计中欧和北欧发电企业的获利将面临更多下档风险."德意志银行在研究报告中称.

而银行类股受到投资者追捧,此前巴塞尔银行监管委员会表示,将再给予各银行四年时间和更多灵活性来建立现金缓冲,允许各银行将一些储备投入运营,这应促进经济成长.

Natixis (CNAT.PA)劲扬5%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)涨1.8%,Banco Popular (POP.MC)大涨2.1%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.41%,报6,064.58点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.56%,报7,732.66点,法国CAC-40指数.FCHI下挫0.68%,报3,704.64点.(完)

(编译 于春红; 审校 利棣儿)

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