欧洲股市回落 美财政磋商最后期限临近

亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.6%
* 美国财政磋商将在周日重启
* 对冲下行风险的需求增加
路透伦敦伦12月28日 - 欧洲股市周五在今年最后一个完整的交易日走低,因对美国预算磋商结果的预期摇摆不定,使原本处于超买状态的市场很容易出现获利了解.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌7.04点,或0.6%,报1,130.56点.欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50e跌1.2%,该指数的14天相对强弱指标目前处于超买区域.
奥地利,丹麦,芬兰,德国,意大利,挪威,瑞典和瑞士等国的市场结束了2012年的交易,且看起来,美国达成避免财政悬崖的协议还有一定的距离,周五是投资者在过去六个月震荡上行后锁定获利的最后机会.
"美国政界人士迟迟不能达成协议并不令人意外,但由于存在不确定性,明智之举是降低风险,进行下行对冲,"一位驻伦敦的交易员称.
美国预算磋商久拖不决导致Euro STOXX 50指数六周来首周下跌,但该指数仍接近17个月的高位.
"全球股市表现相当强劲.由此可以看出,市场并未消化美国无法达成预算协议的可能性,这暗示,投资者可能有些盲目乐观,"Interactive Investor的投资部主管Rebecca O'Keeffe表示.
有其他迹象显示市场的忧虑增加,市场波动性接近五个月高位,且汤森路透Eikon的数据显示,欧元区现货市场的成交量本月可能录得六年来最低12月成交量.
美国国会将于周日复会,但过去两日所有的证据显示,共和党和民主党仍存在很大的分歧.
Stoxx 600指数的所有板块均收跌,金融股领跌.SXIP .SX7P.
FTSEurofirst 300指数今年可能录得14%的涨幅,而Euro STOXX 50指数今年迄今已上扬15%.
两大指数今年的表现均为2009年以来最佳.
近几周来自美国的投资也扶助欧洲股市,因投资者对欧元区前景更为乐观,而对美国危机的不安有所增强.
下周一,(包括法国,比利时,荷兰和葡萄牙的)Euronext股票市场,西班牙股市将于1300 GMT提前结束交易.伦敦股市将于1230 GMT提前休市.
英国富时100指数.FTSE收跌0.49%,报5,925.37点.德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.57%,报7,612.39点.法国CAC-40指数.FCHI回落1.47%,报3,620.25点.(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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