欧洲股市在美联储货币政策决定发布前下滑

爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%，Euro STOXX 50指数跌0.6%
* 美联储货币政策声明发布前风险料“中性”至略偏“上升”
路透巴黎6月19日 - 欧洲股市周三小跌，成交清淡，因投资人静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会很快开始缩减刺激措施的线索。
在今日稍后美联储发布货币政策决定及美联储主席贝南克举行记者会前，投资人避免增加对股市的敞口。
美联储可能表示，将继续每月购买850亿美元债券的计划，但保留如果美国就业市场持续改善，在今年稍后缩减量化宽松政策的选项。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%，报1,180.21点，盘中在窄幅区间交投。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.6%，报2,683.98点。
诺基亚NOK1V.HE涨幅居前，升3.4%，此前中国华为一高管表示，该公司对收购诺基亚的可能性持“开放态度”，但之后华为澄清没有计划收购。
电信设备生产商阿尔卡特-朗讯ALUA.PA发布积极的重组计划后股价急升6.2%。
英国富时100指数.FTSE收低0.4%，报6,348.82点。德国股市DAX指数.GDAXI跌0.39%，报8,197.08点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.55%，报3,839.34点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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