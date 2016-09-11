（更正）欧股大幅收跌 夏季沉寂期后市场波动性回升

(更正：因译文有误，第二段应为“下跌1.1%”，并非“下跌1.15%”。)

路透伦敦9月9日 - 欧洲股市周五大幅收低，在下午的交易中突然跟随美股急跌，投资者对欧美央行官员的讲话做出反应，他们认为这些讲话传递的信息不如预期温和。

泛欧STOXX 600指数下跌1.1%，创8月初以来最大单日跌幅，今夏股市在两个月内一直陷于狭窄区间内。

欧股昨日也走低，因欧洲央行未在周四会议上讨论延长刺激计划时间表，部分投资者对此感到失望。

欧洲股市跟随美股急跌，之前传统的鸽派波士顿联储总裁罗森格伦表示，联储可能不会在短期内升息。部分交易商表示，朝鲜核试也重创市场人气。

美元走强，因投资者臆测9月升息的可能性增强。德国10年期公债收益率回升至正值区域，为6月来首见。

“欧洲央行昨日按兵不动，加之央行总裁德拉吉的讲话，使股市参与者有些不安，”TJM Partners的交易主管Manoj Ladwa说。

“美联储仍可能在12月前升息，市场仍需要消化这一预期，因此，市场最近一轮涨势可能暂告一段。”

STOXX 600指数周一触及八个月高位，但本周收跌1.4%。

美股波动性指数VIX.VIX急升至7月以来最高。欧股波动性指数.VSTOXX升至一周高位。

今日市场普跌，除金融股外，其它各大板块均走低。

英股富时100指数.FTSE收跌1.19%，法股CAC-40指数.FCHI收挫1.12%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.95%。(完)