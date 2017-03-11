欧股微幅收高 欧洲央行讨论升息消息带动权重银行股上涨

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透米兰/伦敦3月10日 - 欧洲股市周五微幅收涨，但脱离盘中高位，因有关欧洲央行讨论收紧政策的消息打压公用事业股和出口类股，但继续提振权重银行股。
有部分欧洲央行决策者讨论升息可能性的报导带动欧债收益率大涨，令公用事业股.SX6P等派息类股吸引力降低。
欧元也因该报导走强，拖累工业和汽车股等出口类股权值较高的德股DAX指数.GDAXI收低0.1%。
但泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，因银行股.SX7P受升息前景带动升0.8%。银行股是该指数最大板块，市值高达1.2万亿欧元。
美国今日稍早公布的就业数据强于预期，对市场也有帮助，该数据进一步巩固了下周美国升息的预期。
欧元区银行股.SX7E大涨1.8%，至14个月高位，受德国商业银行(CBKG.DE)、意大利Banco BPM (BAMI.MI)和西班牙Banco Popular(POP.MC)等大涨逾5%引领。
英国富时100指数.FTSE上涨0.38%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.24%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。