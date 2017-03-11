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国际财经 | 2017年 3月 11日 星期六 20:32 BJT

欧股微幅收高 欧洲央行讨论升息消息带动权重银行股上涨

路透米兰/伦敦3月10日 - 欧洲股市周五微幅收涨，但脱离盘中高位，因有关欧洲央行讨论收紧政策的消息打压公用事业股和出口类股，但继续提振权重银行股。

有部分欧洲央行决策者讨论升息可能性的报导带动欧债收益率大涨，令公用事业股.SX6P等派息类股吸引力降低。

欧元也因该报导走强，拖累工业和汽车股等出口类股权值较高的德股DAX指数.GDAXI收低0.1%。

但泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，因银行股.SX7P受升息前景带动升0.8%。银行股是该指数最大板块，市值高达1.2万亿欧元。

美国今日稍早公布的就业数据强于预期，对市场也有帮助，该数据进一步巩固了下周美国升息的预期。

欧元区银行股.SX7E大涨1.8%，至14个月高位，受德国商业银行(CBKG.DE)、意大利Banco BPM (BAMI.MI)和西班牙Banco Popular(POP.MC)等大涨逾5%引领。

英国富时100指数.FTSE上涨0.38%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.24%。(完) 　

(编译 李军; 审校 母红)

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