欧股大涨至1月来高位 因欧洲央行意外决定缩减每月购债规模

路透米兰12月8日 - 欧洲股市周四升至11个月来最高，因欧洲央行意外决定缩减每月购债规模，扶助银行股延续升势。

欧洲央行的举措全面推高欧元区长期公债收益率，从而进一步提振银行股。STOXX欧洲600银行指数.SX7P劲扬2.3%，势将创五年来最佳周度表现。

“欧洲央行今日宣布将开始缩减购买资产规模...明显显示欧洲央行购债计划快接近所能做的限度了。”OANDA分析师Craig Erlam在报告中表示。

公债收益率上升料有助于缓解银行息差压力。经济成长迟滞和超低利率打压了银行利润。

欧洲央行表示，将从明年4月起将每月购债规模由800亿欧元降至600亿欧元，但承诺延长刺激措施以扶助依然脆弱的经济复苏。

欧洲银行股中升幅居前的有西班牙桑坦德银行(SAN.MC)、法国兴业银行(SOGN.PA)和瑞信CSFN.S，升幅都超过了3%。

泛欧STOXX 600指数收涨1.2%，至1月6日来最高，该指数也受助于矿业股.SXPP和汽车股.SXAP等景气类股的升势。

英股富时100指数.FTSE收高0.42%。德股DAX指数.GDAXI收盘劲升1.75%。法股CAC指数.FCHI收高0.87%。(完)