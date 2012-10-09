欧洲股市收低 经济数据低迷为企业季报定下黯淡基调

* FTSEurofirst 300指数跌0.5%,Euro STOXX50指数跌1%

* IMF下调经济预估为企业季报定下黯淡基调

路透伦敦10月9日电---欧洲股市周二在交投淡静中收低,经济数据和企业报告低迷为美国企业第三季财报期开端不佳奠定基调.

丹麦石油和运输集团A.P. Moller-Maersk (MAERSKb.CO)股价放量下挫2.1%,成交接近均值的两倍,因该公司称经济低迷及产能过剩,决定减少集装箱运输业务.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%,报1,095.95点.因国际货币基金组织(IMF)调降全球经济增长预期,且投资者担心美国企业季报,股市遭到普遍抛售.

美国铝业(AA.N)预计周二将为美国业绩期黯淡开局,疲弱的金属需求可能影响该公司第三季净利.

"对企业财报季的预期值较低,"Crossbridge Capital投资主管Manish Singh称."由於市盈率较高,首先我们需要更多证实(美国经济已触底)."

根据汤森路透数据,美股标普500指数成份股企业未来12个月的预估市盈率为12.9倍,低於25年均值14.9,但远超去年略高於10的低点.

英国富时100指数.FTSE跌0.54%,报5,810.25点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.78%,报7,234.53点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.7%,报3,382.78点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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