欧股受矿业股和汽车股带动上涨

路透米兰3月4日 - 欧洲股市周五上涨，此前美国发布强劲就业数据，缓解了对全球最大经济体可能陷入衰退的忧虑，矿业股受助于金属价格劲升而上涨，汽车股连续第七日走高。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.7%，报1,344.62点，录得连续第三周周线涨幅，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E攀升0.8%。

美国2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。

“风险意愿回暖，对衰退的担忧开始消散，”Consultinvest基金经理Enrico Vaccari称。

欧洲股市在今年开局动荡后反弹，因石油价格回升，对美国经济放缓的忧虑得到缓解，但FTSEurofirst指数今年迄今仍下跌约6.5%。

矿业股嘉能可(GLEN.L)、英美资源集团 (AAL.L)、必和必拓 (BLT.L)、安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) (ANTO.L)和力拓 (RIO.L)涨幅在5.9%-11.9%之间，受助于主要金属价格的反弹。期铜将录得约六个月来最大周度涨幅，得益于对需求的乐观预期和减产。

汽车股.SXAP连续第七日上涨，受助于德国汽车制造商大众急升4.2%。投资者本周对日内瓦汽车展上对中国市场更多的乐观评价抱有很大信心，并受到汽车股今年遭抛售后的低价位吸引。

但一些基金经理就对汽车行业的广泛投资感到谨慎，汽车股今年是继银行股之后的表现第二差类股。

“尽管一些价值公式表明汽车类股的抛售可能接近尾声，但处于这个周期的目前阶段，应该有选择的投资，”法国巴黎银行(BNP Paribas)全球行业类股小组的Tyler Curtis称。

钻井平台公司Seadrill (SDRL.OL) 和TransoceanRIGN.VX分别跳涨38%和20%， 交易员称其原因为空头回补。奥斯陆上市的Seadrill还受到最大投资人、亿万富翁John Fredricksen可能向公司注入现金的臆测推动。

Banca Carige (CRGI.MI)急跌9.6%，此前欧洲央行要求该行制定新业务计划，这给所有意大利银行股带来压力。 Monte Paschi (BMPS.MI)和意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)分别下跌1%和2.2%。

英股富时100指数.FTSE收高1.13%，至6,199.43点，法股CAC指数.FCHI收高0.92%，报4,456.62点，德国DAX指数.GDAXI收高0.74%，至9,824.17点。(完)