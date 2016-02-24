欧洲股市大跌2.3%至约一周低位 因商品类股下跌

贝恩资本与KSS合作收购汽车安全气囊制造商高田--消息
路透东京1月19日 - 一名消息人士表示，美国股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)已经与美国汽车零件供应商Key Safety Systems (KSS)合作，将一起援救日本汽车安全气囊制造商高田。高田因为大量召回有问题的安全气囊而陷入困境。
路透伦敦2月24日 - 欧洲股市周三连续第二日下跌，至一周低位，因铜价和油价下跌给商品相关类股带来进一步卖压。
泛欧FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌2.3%，至约一周低位，扩大了前一交易日1.3%的跌幅。
该指数2016年以来已经下跌12%，因对世界第二大经济体、主要商品消费国--中国经济放缓的担忧打击了全球市场。
商品类股首当其冲遭抛售，STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP暴跌6.5%，此前铜价下跌，受累于对中国经济状况的持续担忧。
欧洲油气类股指数.SXEP大跌2.8%，跟随油价下跌的走势，此前主要石油出口国沙特阿拉伯排除了减产的可能性。
英美资源集团 (AAL.L)、嘉能可(GLEN.L)、澳洲矿业巨擘必和必拓 (BLT.L)等矿业股，以及主要石油公司BP (BP.L)和皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)也大幅下跌。
“商品价格和商品类股上行的可能性有限，因商品供应仍过剩，现在不是增持这类股的好时机，”德国商业银行分析师Peter Dixon称。
渣打(STAN.L)急跌4.4%，延续了前一交易日大跌6.7%的走势，此前该行公布2015年获利大降，美银美林、德意志银行和野村下调了该行目标价格。
但荷兰企业信息和出版公司Wolters Kluwer (WLSNc.AS)股价大涨5.2%，在FTSEurofirst 300指数成份股中涨幅最大，此前公司发布略好于预期的业绩。
根据汤森路透StarMine数据，截至目前，55%的European STOXX 600指数成份股第四季业绩达到或超过分析师预估，45%的公司低于市场预估。
英股富时100指数.FTSE收低1.6%，至5,867.18点，法股CAC指数.FCHI收跌1.96%，至4,155.34点，德国DAX指数.GDAXI收挫2.64%，至9,167.80点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透东京1月19日 - 一名消息人士表示，美国股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)已经与美国汽车零件供应商Key Safety Systems (KSS)合作，将一起援救日本汽车安全气囊制造商高田。高田因为大量召回有问题的安全气囊而陷入困境。
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。