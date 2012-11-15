欧股收跌 因欧元区危机蔓延至荷兰

* FTSEurofirst 300指数下跌0.9%,触及两个月低位
* 荷兰,瑞士和德国股市受创
* 西班牙股市逆市上涨,因预期该国将申请救助
路透巴黎11月15日电---欧洲股市周四下跌,因数据显示欧元区第三季经济滑入衰退,荷兰经济萎缩幅度最大.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.9%,报1,078.64点,此为9月初来的首见水平,而荷兰股市AEX指数.AEX则大跌1.8%.
德法两国第三季经济均勉强成长0.2%,但荷兰经济同期萎缩1.1%,远较预期严重.
法航荷航(AIRF.PA)重挫8.5%,电信集团KPN (KPN.AS)下滑5.3%,零售商Ahold AHLN.AS跌2.2%.
今年迄今表现优於其他欧洲股市的瑞士和德国股市跌幅居前,HeidelbergCement (HEIG.DE)下挫2.6%,ThyssenKrupp(TKAG.DE)跌2.3%,罗氏ROG.VX下滑1.8%.
不过西班牙股市IBEX指数.IBEX逆势攀升0.3%,且欧元区银行股上扬,因市场重新臆测西班牙可能准备申请救助,此为激活欧洲央行购债计划的先决条件.
法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)攀升1.5%,Banco de Sabadell (SABE.MC)涨1.3%,意大利裕信银行(UniCredit)CRDI.MI>升0.7%.
英国富时100指数.FTSE收跌0.77%,报5,677.75点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.82%,报7,043.42点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.52%,报3,382.40点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。