欧股受强劲的制造业调查带动升至14个月高位 但汇控业绩不佳大跌

路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股(HSBA.L)受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。

欧洲最大的银行－汇控大跌6.5%，录得八年最大单日跌幅，此前该行公布的业绩远逊分析师预估，因其重组大幅减计资产。

自去年6月英国退欧公投以来，汇控一直在欧洲银行股中领跑，攀升超过50%，而欧洲银行股指数.SX7P同期升幅为28%，因汇控得益于美元升值和资本水准增强。

今日汇控在欧洲银行股中领跌，欧洲银行股指数收低0.9%，限制了整体股市的升幅。泛欧STOXX 600指数升0.6%，盘中稍早一度下滑。

银行股权值较重的英国股市富时100指数.FTSE表现逊色，收低0.34%，英国银行股指数.FTNMX8350重挫逾3%。

不过德股DAX指数.GDAXI则升1.18%，至2015年5月来最高水准，周二发布的调查报告显示，2月德国民间部门增速升至近三年来最高水准，主要受制造业表现热络带动。

周二发布的另一报告显示，欧元区民间部门和制造业活动在2月意外加速成长，创下近六年最快增速，并且就业创造也创下2007年8月以来最大增幅，得益于强劲需求和对未来乐观看法的推动。

法股CAC-40指数.FCHI收高0.49%。(完)