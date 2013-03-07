股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%
* 欧洲央行维持利率不变，没有暗示进一步放宽货币政策
* 英杰华集团(Aviva)跌幅居前，因下调股息
路透伦敦3月7日 - 欧洲股市周四微幅收低，受英国保险商英杰华集团(Aviva)(AV.L)公布业绩后的跌势打压，一些人称预计短期内股市将持续回调。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3周四收低0.1%，报1,185.17点，周三曾触及四年半盘中高位1,193.35点。
市场关注焦点为欧洲央行，该央行一如广泛预期维持利率不变，且没有提供未来几个月放宽货币政策的暗示。
“如果股市出现回调，至少短期内的回调，我们当然不会意外，”巴克莱市场策略师Henk Potts称。
英杰华集团重挫12.5%，是对泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数构成最大拖累的个股之一，此前该公司将2012年股息下调逾四分之一，以偿还债务。
英国富时100指数.FTSE收高0.18%，报6,439.16点。德国DAX指数.GDAXI涨0.26%，报7,939.77点。法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.53%，报3,793.78点。(完)
(编译 于春红; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。