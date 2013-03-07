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国际财经 | 2013年 3月 8日 星期五 07:35 BJT

欧洲股市微幅收低

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%

* 欧洲央行维持利率不变，没有暗示进一步放宽货币政策

* 英杰华集团(Aviva)跌幅居前，因下调股息

路透伦敦3月7日 - 欧洲股市周四微幅收低，受英国保险商英杰华集团(Aviva)(AV.L)公布业绩后的跌势打压，一些人称预计短期内股市将持续回调。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3周四收低0.1%，报1,185.17点，周三曾触及四年半盘中高位1,193.35点。

市场关注焦点为欧洲央行，该央行一如广泛预期维持利率不变，且没有提供未来几个月放宽货币政策的暗示。

“如果股市出现回调，至少短期内的回调，我们当然不会意外，”巴克莱市场策略师Henk Potts称。

英杰华集团重挫12.5%，是对泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数构成最大拖累的个股之一，此前该公司将2012年股息下调逾四分之一，以偿还债务。

英国富时100指数.FTSE收高0.18%，报6,439.16点。德国DAX指数.GDAXI涨0.26%，报7,939.77点。法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.53%，报3,793.78点。(完)

(编译 于春红; 审校　利棣儿)

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