欧股收在11个月高位 美联储加息并暗示加快升息带动银行股领涨

路透伦敦/米兰12月15日 - 欧洲股市周四上涨，受助于美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息后全球银行股的升势，另外企业购并活动增加也支撑了年底了乐观情绪。

泛欧STOXX 600指数上扬0.9%，收在1月5日来最高水准。今年迄今该指数仍跌约2%，但如果出现年底升势，该指数还是有望在今年收高。

欧洲银行股指数.SX7P大涨2.5%，也收在11个月高位，德意志银行(DBKGn.DE)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、汇丰控股(HSBA.L)、西班牙桑坦德银行(SAN.MC)和瑞信(CSGN.S)升幅介乎1.5-5.3%不等。

银行得益于美国短债收益率上涨，在美联储今年首次升息，并暗示明年将加快升息步伐后，美国短债收益率触及逾七年高位。

收益率上升会带动银行的获利能力。

意大利银行股.FTIT8300劲升4.4%，也扶助金融股整体的升势。意大利银行股势将连升第三周。

消息人士表示，意大利政府准备向意大利西雅那银行(Banca MPS)等受困银行注资150亿欧元。

今年表现最好的矿业股今日下滑，矿业股指数.SXPP下挫2.3%，因美联储升息后美元走强。

贵金属矿业股跌幅最重，因金价挫至逾10个月低点。Fresnillo (FRES.L), Randgold Resources (RRS.L), Acacia Mining(ACAA.L)和Centamin (CEY.L)大跌5.6-11.9%。

英股富时100指数.FTSE收高0.72%。德股DAX指数.GDAXI收涨1.08%。法股CAC指数.FCHI上扬1.05%。(完)