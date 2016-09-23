欧股受矿业股带动大涨至两周高位 此前美联储维持利率不变

路透伦敦9月22日 - 欧洲股市周四攀升至两周高位，受矿业股大涨提振，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，并预计明后两年升息力道减小。

不过美联储暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场就业改善。美联储主席叶伦称，美国经济成长看来更强劲，会需要升息来避免经济过热及助燃高通胀。

泛欧STOXX 600指数连升第二日，大涨1.6%， 至9月9日来最高收位，不过该指数今年迄今仍跌约5%。

“市场不仅从美联储没有行动中获得支撑，而且叶伦讲话相对鸽派也有帮助。可能在12月加息，但升息将只会是非常渐进的前景再次变得清晰。”BNP Paribas Fortis研究部门主管Philippe Gijsels。

“随着美联储退出视线一段时间，市场将开始关注其他事情。美国总统大选将只是其中之一，今年余下几个月可能唯一能够确定的是市场将会波动。”

矿业股领涨欧股，因美联储维持利率不变的决定压低美元，令商品价格对其他货币持有者而言更为便宜。

STOXX欧洲600基本资源股指数.SXPP大涨3.9%，盘中触及去年8月来最高水准。安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)、嘉能可(GLEN.L) 和Fresnillo (FRES.L)升幅都超过了5%。

能源股也有需求，因油价也受美元走软提振。欧洲油气股指数.SXEP升2.4%，BP(BP.L)、道达尔(TOTF.PA)和Saipem(SPMI.MI)升幅介乎2.4-5.1%。

法国核电企业EDF (EDF.PA)表现落后，仅升0.4%，此前该公司下调今年盈利预估。

英国富时100指数.FTSE收高1.12%，法股CAC-40指数.FCHI收高2.27%，德股DAX指数.GDAXI大涨2.28%。(完)