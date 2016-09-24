欧股收低 因美联储带动的涨势消退

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透米兰9月23日 - 欧洲股市周五收跌，从昨日触及的两周高位回落，银行股领跌大盘。美国联邦储备weiy 会(美联储/FED)周三暗示，未来升息将更趋谨慎，推动股市在昨日触及两周高位。
泛欧STOXX 600指数收跌0.7%，周四触及9月9日来最高收位。该指数本周周线上涨2.2%，为两个月来最大，但今年迄今仍下跌超过5%。
“美联储燃点的涨势驱动股市摆脱本周夏的季淡静市况，但涨势今日显示一些疲态，”CMC Markets市场分析师Jasper Lawler说。
“焦点现在开始转到将出炉的经济数据，以及数据是会提振，还是会削弱美联储12月加息的可能性。”
根据CME的FedWatch工具，联邦基金利率期货市场消化的美联储12月加息机率为58.4%。
银行股周五大幅回落。本月稍早因寄望美联储本周升息而走高。
STOXX欧洲600银行指数.SX7P急跌1.5%，是跌幅最大的板块。银行股仍是今年迄今表现最差的板块，因担心在低成长和低利息环境下，银行的盈利下降和资本不足。
西班牙桑坦德银行(SAN.MC)，Bankia (BKIA.MC)，Intesa Sanpaolo(ISP.MI)和德意志银行(DBKGn.DE)跌幅介乎2-3%。
英国富时100指数.FTSE收低0.03%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.47%，德股DAX指数.GDAXI下跌0.44%。(完)
(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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