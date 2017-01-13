欧股下跌 菲亚特克莱斯勒因柴油车排放超标指控暴跌16%

路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。

STOXX 600指数下跌0.7%，汽车股.SXAP在各类股中领跌，菲亚特克莱斯勒急挫16.1%，在泛欧指标指数成分股中跌幅最大。

美国国家环境保护局(EPA)周四在一份声明中称，菲亚特克莱斯勒汽车FCHA.MI自2014年以来在美国销售的10.4万辆柴油车中，安装了未经申报的排放控制软件，掩盖柴油排放超标的事实。

菲亚特大跌16%，创该股历史上的最大跌幅，此前该股股价接近纪录新高。汽车类股.SXAP下跌2.8%，德国宝马汽车(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)以及法国的雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)跌幅均超2.6%。

欧洲医疗保健类股.SXDP下跌1.9%，此前美国侯任总统特朗普在记者会上将矛头对准制药公司的药品定价，称制药公司制定高药价是“逍遥法外的谋杀”。

尽管汽车类股下跌，及制药类股因对药商在美国的定价压力感到担忧而继续走低，但英国蓝筹富时100指数仍微升0.03%，创连续13日的纪录最长升势。

英国富时100指数受到基本资源类股和贵金属矿商类股上涨的支撑，因美元下跌。Randgold Resources (RRS.L), Fresnillo(FRES.L), and 英美资源集团(AAL.L)涨幅均超2%。

德国DAX指数.GDAXI收跌1.07%，法国CAC指数.FCHI收跌0.51%。(完)