欧股反弹 受助于金融股和商品类股上扬

路透伦敦9月19日 - 欧洲股市周一走高，在连续两周录得周线跌幅后温和反弹，受助于金融股和商品类股的上涨。

泛欧STOXX 600指数收高1%，上周五跌至六周低位。STOXX 600今年迄今仍下跌7%。

金融类股上涨，给欧洲股市带来的提振最大，上周五因美国当局给德意志银行开出140亿美元罚单后欧洲银行股急挫。汇丰(HSBA.L)、Intesa Sanpaolo(ISP.MI)和西班牙桑坦德银行(SAN.MC)升幅在1-2.5%之间。

但德意志银行(DBKGn.DE)下跌2.4%，继9月16日该股急挫8.5%后跌势延续。

美国花旗的分析师称，虽然银行类股下跌意味着一个吸引人的投资机会，但买入银行类股仍将是“全球最大逆向投资者举动”。

STOXX 600基本资源类股.SXPP涨幅最大，上涨3.4%，受助于瑞士信贷对铁矿石和煤炭的乐观需求发表积极评论。

瑞士信贷将澳洲矿业巨擘必和必拓(BLT.L)、力拓(RIO.L)、英美资源集团(AAL.L)的评级上调，将嘉能可(GLEN.L)的评级上调至“表现好于大盘”。

油价走坚也支撑市场，STOXX Europe 600油气指数.SXEP上涨1.5%。

英国富时100指数.FTSE收高1.54%，法股CAC-40指数.FCHI收升1.43%，德股DAX指数.GDAXI收高0.95%。(完)