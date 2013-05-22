欧洲股市触及五年新高

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* 循环景气股有买需，银行股和矿业股上涨

路透伦敦5月22日 - 欧洲股市周三触及五年新高，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克表示在经济持续改善前，将继续推行经济刺激措施。

分析师对股市近期前景的看法仍然正面，指近期涨势很可能持续，且投资人不会担忧在其投资组合增加更多诸如股票等风险较高资产。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%，报1,256.28点，此为五年来最高收位。今年迄今，该指数累计上升逾10%。

伯南克向国会作证时称，美联储政策对经济带来益处，且过早收紧政策将带来重大风险。

受流动性改善及经济活动扩张推动的类股有买需，STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP扬升0.7%，欧洲银行股.SX7P升0.6%。

市场技术前景仍然利多，欧元区绩优股Euro STOXX 50 index .STOXX50E预料将进一步攀升，该指数周三上涨0.5%，至2,835.01点。

14日相对强弱指标在70以上，70是技术性“超买”水平，通常显示指数将会回调，但分析师表示，毋须因此担忧。

“超买本身不是卖出信号。它告诉你价格走势的强度，而目前是利多。股指可能回落2-3%，但将会是买入机会，”ING Commercial Banking资深技术分析师Roelof-Jan van den Akker说。

英国富时100指数.FTSE收升0.53%，报6,840.27点。德国股市DAX指数.GDAXI收高0.69%，报8,530.89点。法国股市CAC 40指数.FCHI上扬0.37%，报4,051.11点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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