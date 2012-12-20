欧洲股市基本持平 因美国预算磋商陷入僵局

* 美国预算磋商陷入僵局

* Carnival股价大跌,因公布2013年财测

* William Hill公布并购Sportingbet

路透伦敦12月20日 - 欧洲股市周四基本持平,因股指迫近超买水平,且美国预算磋商陷入僵局,及邮轮运营商Carnival重挫6%,因忧虑其获利前景.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3收升0.67点,至1,142.80点,全日在狭窄的4点区间交投,14日强弱相对指标(RSI)为67.5,在70或以上将被视为"超买".

美国政界人士就寻求协议避开财政悬崖的磋商僵持不下.财政悬崖将可能损害美国经济.

邮轮运营公司Carnival (CCL.L)称2013年预订情况逊于上年,使投资人担忧该公司的获利前景,Carnival股价大跌6.1%,成交放量.

爱立信(ERICb.ST)公布第四季减记后,股价下跌1.8%.

William Hill (WMH.L)及伙伴GVC Holdings(GVC.L)在尾盘公布,他们同意以4.85亿英镑(7.89亿美元)并购线上博彩公司Sportingbet.

William Hill股价升1.7%,Sportingbet扬升2.9%,同业Paddy Power PAP.I上涨3.1%.

英国富时100指数.FTSE收低0.05%,报5,958.34点,德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.05%,报7,672.10点,法国CAC-40指数.FCHI收升0.06%,报3,666.73点.(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)

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