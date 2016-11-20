欧洲股市收低 因美元走强打压矿业股

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰11月18日 - 欧洲股市周五收低，美元大涨拖累商品价格下滑，令矿业股和能源股遭抛售。
泛欧STOXX 600指数收低0.4%，盘中稍早升至一周高位，不过该指数连续第二周收高，受助于美国当选总统特朗普承诺增加基建支出。
意大利绩优股FTSE MIB指数.FTMIB收挫1.8%，表现逊于其他股市，因意大利银行股大跌至六周低点，12月4日意大利修宪公投可能推翻总理伦齐的改革派政府。
意大利银行股指数.FTIT8300重挫2.5%，至10月5日来最低，Banco Popolare BAPO.MI、裕信银行(CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo(ISP.MI)跌幅介乎0.9-5.2%。
欧洲基本资源类股.SXPP跌1.9%，之前两日连升。英美资源集团(AAL.L)、力拓(RIO.L)、安托法加斯塔矿业(ANTO.L)、Fresnillo(FRES.L)和Randgold Resources(RRS.L)跌2.9-6.9%不等。
英股富时100指数.FTSE收低0.28%，法股CAC指数.FCHI下滑0.52%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.2%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。