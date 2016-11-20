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国际财经 | 2016年 11月 20日 星期日 10:25 BJT

欧洲股市收低 因美元走强打压矿业股

路透米兰11月18日 - 欧洲股市周五收低，美元大涨拖累商品价格下滑，令矿业股和能源股遭抛售。

泛欧STOXX 600指数收低0.4%，盘中稍早升至一周高位，不过该指数连续第二周收高，受助于美国当选总统特朗普承诺增加基建支出。

意大利绩优股FTSE MIB指数.FTMIB收挫1.8%，表现逊于其他股市，因意大利银行股大跌至六周低点，12月4日意大利修宪公投可能推翻总理伦齐的改革派政府。

意大利银行股指数.FTIT8300重挫2.5%，至10月5日来最低，Banco Popolare BAPO.MI、裕信银行(CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo(ISP.MI)跌幅介乎0.9-5.2%。

欧洲基本资源类股.SXPP跌1.9%，之前两日连升。英美资源集团(AAL.L)、力拓(RIO.L)、安托法加斯塔矿业(ANTO.L)、Fresnillo(FRES.L)和Randgold Resources(RRS.L)跌2.9-6.9%不等。

英股富时100指数.FTSE收低0.28%，法股CAC指数.FCHI下滑0.52%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.2%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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