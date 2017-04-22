欧股微幅收高 法国股市因大选临近下滑

路透伦敦4月21日 - 法国绩优股指数周五跑输其它欧洲指标股指，因投资者在结果难以预料的第一轮法国总统大选前不愿冒险押注。

法国股市CAC指数.FCHI下跌0.37%，但泛欧STOXX指数上涨0.1%。本周两者皆小幅下挫，但距离上周触及的今年高点均相差不到2%。

“到目前为止，市场对法国大选还是挺乐观的，法国大选被认为是今年的潜在风险事件之一，”Hargreaves Lansdown高级分析师Laith Khalaf称。

法国兴业银行(SOGN.PA)和法国巴黎银行(BNPP.PA)延续昨日升势，分别续涨1.7%和2.2%。

银行股被认为将从法国大选主流候选人获胜中得益，该类股是今日欧洲股市涨幅最大的类股，升0.7%；基本资源类股持平，盘初因铜价上涨而走高。

业绩和并购交易驱动了其它欧股市场走势，包括软件公司AG(SOWG.DE)跳升7.9%，为STOXX 600指数中涨幅最大股，此前该公司发布了核心利润降幅小于预期的第一季业绩。

下周欧洲业绩期将全面展开，瑞士信贷(CSGN.S)、瑞银(UBSG.S)和思爱普(SAP)(SAPG.DE)等公司将发布业绩。

根据汤森路透I/B/E/S数据，预计欧洲公司第一季业绩将同比升7.2%。不包括能源公司，升幅将为2.9%。

石油股.SXEP下跌0.8%，给市场带来拖累，因油价回落。

德国股市DAX指数.GDAXI涨0.18%。英股富时100指数.FTSE小跌0.06%。(完)