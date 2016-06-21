欧洲股市续涨 但在脱欧公投前谨慎情绪弥漫

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透米兰/伦敦6月21日 - 欧洲股市周二上涨，因对英国民众选择离开欧盟的忧虑减弱，但预计公投中两大阵营支持率非常接近，谨慎情绪仍弥漫市场。
最新的民调显示，留欧阵营领先脱欧阵营一个百分点，但在周四进行公投前留欧阵营的领先幅度已缩小。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3和STOXX Europe 600指数均上涨0.7%，前一交易日急升近4%，达到6月10日以来最高的盘中点位。
欧洲股市上周下跌，因担心脱欧阵营可能获胜，两大股指跌至四个月低位。
“留欧阵营信心高涨，但市场也许低估了脱欧的可能性，”ETX Capital交易负责人Joe Rundle称。
周二大部分类股上涨，今年表现最差的银行股.SX7P、保险股.SXIP领涨，涨幅在约1.2%。
北欧地区最大银行Nordea(NDA.ST)逆势下跌1.3%，此前瑞典报纸一报导引发了对该银行资本需求的担忧。
矿业股.SXPP下跌0.4%，但离开了稍早的低位，因金属价格从稍早的下跌中反弹，对全球供应过剩的担忧引发了稍早金属价格的下跌。
英国富时100指数.FTSE升0.36%，收报6,226.55点。法股CAC 40指数.FCHI上扬0.61%，收报4,367.24点。德国DAX指数.GDAXI涨0.54%，收报10,015.54点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。