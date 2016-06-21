欧洲股市续涨 但在脱欧公投前谨慎情绪弥漫

路透米兰/伦敦6月21日 - 欧洲股市周二上涨，因对英国民众选择离开欧盟的忧虑减弱，但预计公投中两大阵营支持率非常接近，谨慎情绪仍弥漫市场。

最新的民调显示，留欧阵营领先脱欧阵营一个百分点，但在周四进行公投前留欧阵营的领先幅度已缩小。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3和STOXX Europe 600指数均上涨0.7%，前一交易日急升近4%，达到6月10日以来最高的盘中点位。

欧洲股市上周下跌，因担心脱欧阵营可能获胜，两大股指跌至四个月低位。

“留欧阵营信心高涨，但市场也许低估了脱欧的可能性，”ETX Capital交易负责人Joe Rundle称。

周二大部分类股上涨，今年表现最差的银行股.SX7P、保险股.SXIP领涨，涨幅在约1.2%。

北欧地区最大银行Nordea(NDA.ST)逆势下跌1.3%，此前瑞典报纸一报导引发了对该银行资本需求的担忧。

矿业股.SXPP下跌0.4%，但离开了稍早的低位，因金属价格从稍早的下跌中反弹，对全球供应过剩的担忧引发了稍早金属价格的下跌。

英国富时100指数.FTSE升0.36%，收报6,226.55点。法股CAC 40指数.FCHI上扬0.61%，收报4,367.24点。德国DAX指数.GDAXI涨0.54%，收报10,015.54点。(完)