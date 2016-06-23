欧洲股市上涨 市场翘首等待英国公投结果

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透米兰6月23日 - 欧洲股市连续第五日上涨，受助于银行股和矿业股上涨，市场翘首以待英国脱欧公投结果。
泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3分别涨1.5%和1.3%，两个指数均收于约两周最高。
欧洲股市上周遭抛售，当时对英国可能退欧的忧虑大增，压迫欧股触及2月以来最低，投资者选择黄金和德债等资产避险。
“数周来，市场参与者一直在猜测英国公投结果，虽然结果要到周五早间才会揭晓，但看似市场已经作出了选择，”Gai Capital分析师Fawad Razaqzada称。
英国脱欧公投将于2100GMT结束，预计周五0600 GMT将发布结果。
银行股.SX7P急升2.7%，录得自2011年以来最大五日涨幅。
意大利银行股.FTIT800跑赢，因意大利公债收益率大幅下跌，意大利银行持有大量政府公债。
嘉能可(GLEN.L)等矿业股上涨，因伦铜价格接近两周高位。
英国富时100指数.FTSE升1.23%，收报6,338.10点。法股CAC 40指数.FCHI上扬1.96%，收报4,465.90点。德国DAX指数.GDAXI上涨1.85%，收报10,257.03点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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