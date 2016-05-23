欧洲股市下滑 但希腊股市大涨1.5%

金价持坚 因美国政治忧虑提供支撑
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
路透伦敦5月23日 - 希腊股市周一表现远胜走软的欧股，此前希腊同意一系列改革措施，为达成金援协议和宽免债务谈判铺路。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%，欧洲STOXX 600指数跌0.4%，受菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)和拜尔(BAYGn.DE)大跌拖累。
不过希腊指标ATG股指.ATG攀升1.5%，此前希腊议会周日批准加税及一项私有化基金，开放不良贷款出售，以换取亟需的救援贷款和债务减免。
希腊政府借款成本周一降至六个月低点。
菲亚特克莱斯勒大跌4.4%，之前德国画报报道称，如果找到该公司不遵守排放规则的证据，可能会禁止这家汽车厂商在德国销售汽车。
但菲亚特克莱斯勒汽车的一位发言人重申，“该公司的所有汽车都符合现有排放规则”。该发言人拒绝就德国画报报道中的具体细节进一步置评。
国医药与化学品巨头拜耳(Bayer AG)宣布，开价每股122美元现金，或包括债务在内总计620亿美元，收购美国种子公司孟山都，将打造全球最大农业供应商。拜尔重挫5.7%。
德意志银行股市策略师对欧股前景持悲观看法，指美国可能升息和中国经济放缓的不利因素可能影响市场。
“我们预计在今年余下时间欧股不会进一步上涨，”德意志银行在研究报告中指出，将STOXX 600指数今年年底目标位由380点下调至325点，较目前水准低3.4%。
英国富时100指数.FTSE跌0.32%，收报6,136.43点。法股CAC 40指数.FCHI收低0.66%，收报4,325.10点。德国DAX指数.GDAXI收挫0.74%，收报9,842.29点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
路透5月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom 等百货店的担忧加重。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。