欧洲保险业正面对极高金融风险

路透法兰克福12月14日 - 欧盟(EU)的保险业监管机构表示,保险公司和养老基金的金融稳定所面对的风险仍然很高,监管者需要采取更好的规则来正确监督整个行业的运作.

欧洲保险与职业养老金管理局(EIOPA)称,低利率、经济疲弱和金融失衡使保险业的中期前景"严重负面".

"尽管考虑进金融市场的所有正面进展以及联合政策行动,金融稳定所面临的风险依然相当高."EIOPA的主席Gabriel Bernardino周五说道.

保险商利润水平和法定资本比率现在看起来还令人满意,不过监管者目前使用的系统无法使他们充分评估市场和信用风险.

Bernardino认为,欧盟政治家和执委会必须为改善后的风险与资本新规则--Solvency II,设定一个明确的执行时间表.

政治争论已经令新规的敲定被拖延,Bernardino此前表示他预计新规将在2016年实施,比原先计划的时间推后了三年.(完)

(编译 高琦 审校 程琳)

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