* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落1.2%

* 德拉吉的讲话令成长和进一步放宽政策的预期降温

* 意大利股市表现远逊于其他市场，因该国公债收益率攀升

路透伦敦6月6日 - 欧洲股市周四逆转早盘涨势收跌，银行股领跌，之前欧洲央行表示，经济前景仍然疲弱，且按兵不动，令对央行将进一步放宽政策的寄望落空。

欧洲银行股.SX7P急跌2.3%，之前欧洲央行总裁德拉吉排除了在短期内实施诸如负存款利率等非常规举措的可能性，并表示欧元区经济今年将萎缩0.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.2%，报1,178.59点，过去两周的累积跌幅达6.3%。

意大利股市表现逊于其他市场，FTSE MIB指数.FTMIB急跌2.6%，金融股领跌，因欧洲央行的利率决定推高该国公债收益率.

10年期意大利公债收益率有望录得3月27日以来最大单日涨幅，银行股受创，银行是该国公债的主要持有人。

意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)是FTSE MIB指数跌幅最大的成份股。

意大利股市的跌势不仅局限于银行股，汽车类股也走低，菲亚特重挫6.5%，为FTSEurofirst指数中跌幅最大的成份股。

英国富时100指数.FTSE收跌1.3%，报6,336.11点。德国股市DAX指数.GDAXI收低1.19%，报8,098.81点。法国股市CAC 40指数.FCHI回落0.99%，报3,814.28点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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