机构投资者回归欧洲 为当地股市推波助澜

路透伦敦11月1日 - 机构投资者今年大举杀回欧洲股市，在更大规模交易上的信心增强，同时也带动市场重新聚焦于公司基本面。

养老基金和顶级资产管理公司的回归，对于一个金融危机期间受投机客和高频交易人士所主导的欧洲股市来说是一个好现象。此前由于投机和高频交易的干扰，市场的波动性较高，并且企业的状况和股票表现也脱钩。

今年1月到9月期间，在Liquidnet上交易的欧洲、中东和非洲股市日平均流动性较上年同期跳涨42%至197亿美元。这是2009年迄今的最高增幅。而相比之下，银行公布的整体市场成交量下降。Liquidnet是一个交易平台，全球约有700家机构投资人参与，可在该平台上进行匿名交易。

这股趋势持续到10月，泛欧STOXX600指数创下五年高位，今年上涨16%，对投资者对该地区的信心给予回报。

“在Liquidnet平台，欧洲的表现全球领先。我们看到从美国流入欧洲的资金增加，投资者的整体信心也上升，他们有强烈的意愿在欧洲进行大宗交易，”Liquidnet欧洲的执行长(CEO)Mark Pumfrey告诉路透。

“我们看到流动性增加最多的地方，是那些在金融危机中受创最重的市场。如果你是认为欧元将存活下来的机构投资者，18个月前估值较低的公司个股(现在)看起来会非常便宜。”

虽然基数较低，但西班牙的流动性增长逾一倍，葡萄牙也增长166%，希腊跳涨281%。

“对我们而言，欧洲绝对是明年要加码的地区，”Ashburn的全球股市主管Veronica Peculate表示。

“我们传统上一直对二线国家押注偏低，但现在我们押注的范围更大。”

这与路透周四公布的全球资产配置调查相一致，该调查显示投资者持有的欧元区股票资产连续第四个月上升，至20个月高点。

**好消息**

根据Markit，各个机构投资人放贷计画所持有的泛欧STOXX600指数股票比重从1月的不足17.5%提高至近18.5%，这支撑了Liquidnet平台上的这股趋势。

“这个增幅不是很大，但可以视作国际机构投资者增加对欧洲曝险的证据，”Markit主管AlexBorg表示，并称数据显示投资者加码对经济敏感的软件、房地产和科技硬件类股。

机构投资者也进行更大规模的交易，因欧洲经济展示出复苏迹象且解决欧元区债务危机方面的进展让投资者恢复信心。

自6月底以来，Liquidnet平台上规模超过100万美元的大笔交易价值总和达到158亿美元，相当于2012年下半年全部交易额的55%。平均交易规模升至130万美元的两年高位。

“这是好消息。那些聚焦于长期基本面的投资者此前一直倾向在今年增加交易...这真的反映了整体宏观环境，虽然环境无论如何都说不上完美，但比18个月前要好很多了，”Liquidnet的Pumfrey表示。

“当机构投资者进行交易的时候，市场仓位情况会更健康--你不会希望重要投资者撤离。”(完)

(编译 洪曦/李春喜/杜明霞；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。