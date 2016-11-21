欧洲股市小幅收高 受助于景气类股上涨

路透米兰11月21日 - 欧洲股市周一上涨，受助于商品价格上扬，投资者继续买入景气类股，卖出防御型股票，因押注美国总统大选结果可能提振全球通胀。

泛欧STOXX 600指数收高0.3%，上周该指数升0.5%，自11月8日特朗普意外当选美国总统后该指数已升1.6%。

虽然在大选期间出现波动，但市场希望特朗普的财政刺激计划能提振通胀，这帮助提振了对增长敏感的景气类股票，拖累了防御型股票。这一走势在周一延续。

“尽管特朗普的计划对经济成长的影响还不确定，但市场预计会有进一步的财政支出，进而令景气类股受益，”高盛分析师在公告中称。

基本资源.SXPP、汽车.SXAP、能源.SXEP等景气类股涨幅靠前，涨幅介乎0.9-2.2%。

石油股受助于布兰特原油价格急升，此前主要产油国看似朝着达成限产协议更近了一步。

人力资源公司也上涨，此前汇丰上调了该类股评级。Ranstand (RAND.AS)、国际招聘集团瀚纳仕(Hays)(HAYS.L)和Adecco(ADEN.S)涨幅介乎1.5-3.4%，此前三只股票评级被从“持有”上调至“买入”。

防御型股票下跌，制药类股.SXDP跌0.5%。

下月的意大利修宪公投可能带来政治不确定性，拖累意大利蓝筹股指数FTSE MIB.FTMIB略微跑输。

该指数跌至9月底以来最低，因投资者消化意大利总理伦齐的改革计划被拒绝的预期。

之后该指数回升，收盘上涨0.2%，但仍落后于法国和葡萄牙指数。

德国芯片设计公司Aixtron(AIXGn.DE)急挫逾5%，此前美国监管机构给中国公司收购该公司设置了障碍。这令收购交易可能无法完成的忧虑加重。

英股富时100指数.FTSE收高0.03%，法股CAC指数.FCHI收升0.56%，德股DAX指数.GDAXI收高0.19%。(完)