欧洲股市小幅收高 受助于景气类股上涨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰11月21日 - 欧洲股市周一上涨，受助于商品价格上扬，投资者继续买入景气类股，卖出防御型股票，因押注美国总统大选结果可能提振全球通胀。
泛欧STOXX 600指数收高0.3%，上周该指数升0.5%，自11月8日特朗普意外当选美国总统后该指数已升1.6%。
虽然在大选期间出现波动，但市场希望特朗普的财政刺激计划能提振通胀，这帮助提振了对增长敏感的景气类股票，拖累了防御型股票。这一走势在周一延续。
“尽管特朗普的计划对经济成长的影响还不确定，但市场预计会有进一步的财政支出，进而令景气类股受益，”高盛分析师在公告中称。
基本资源.SXPP、汽车.SXAP、能源.SXEP等景气类股涨幅靠前，涨幅介乎0.9-2.2%。
石油股受助于布兰特原油价格急升，此前主要产油国看似朝着达成限产协议更近了一步。
人力资源公司也上涨，此前汇丰上调了该类股评级。Ranstand (RAND.AS)、国际招聘集团瀚纳仕(Hays)(HAYS.L)和Adecco(ADEN.S)涨幅介乎1.5-3.4%，此前三只股票评级被从“持有”上调至“买入”。
防御型股票下跌，制药类股.SXDP跌0.5%。
下月的意大利修宪公投可能带来政治不确定性，拖累意大利蓝筹股指数FTSE MIB.FTMIB略微跑输。
该指数跌至9月底以来最低，因投资者消化意大利总理伦齐的改革计划被拒绝的预期。
之后该指数回升，收盘上涨0.2%，但仍落后于法国和葡萄牙指数。
德国芯片设计公司Aixtron(AIXGn.DE)急挫逾5%，此前美国监管机构给中国公司收购该公司设置了障碍。这令收购交易可能无法完成的忧虑加重。
英股富时100指数.FTSE收高0.03%，法股CAC指数.FCHI收升0.56%，德股DAX指数.GDAXI收高0.19%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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