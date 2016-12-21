欧股收在11个月高位 因年底购并交易活跃及意大利稳定银行业有进展

路透伦敦/米兰12月20日 - 欧洲股市周二小涨，守在1月来最高水准附近，受助于年底活跃的企业购并活动，以及更多迹象显示意大利在稳定受困银行业方面取得进展。

欧洲STOXX 600指数收高0.5%，至1月4日来最高，金融股对该指数的贡献最大。意大利FTSE MIB指数.FTMIB领跑，劲升1.5%至1月底来最高。

企业购并活动反弹扶助支撑了年底的持续升势，意大利广播公司Mediaset(MS.MI)放量暴涨23%，因法国媒体巨擘维旺迪(威望迪,Vivendi) (VIV.PA)计划增持其股份至30%。

英国最大抵押贷款银行--莱斯银行集团(LLOY.L)升2.2%，该行将出价19亿英镑(24亿美元)，从美国银行(BAC.N)手中收购MBNA英国信用卡业务，旨在提升获利并减轻对抵押贷款业务的依赖。

德意志交易所(DB1Gn.DE)与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)周二表示，泛欧交易所(Euronext)(ENX.PA)正在打算收购伦敦清算所(LCH)集团的法国结算业务，目前处在排他性谈判阶段，这项交易或许有助于为法兰克福及伦敦交易所合并铺路。泛欧交易所大涨2.5%。

意大利银行股指数.FTIT8300上扬2.3%，此前意大利政府周一决定寻求议会批准，筹借200亿欧元以稳定摇摇欲坠的国内银行业，并可能最早于本周开始着手，对该国第三大银行西雅那银行展开救援。

英股富时100指数.FTSE收高0.38%。德股DAX指数.GDAXI收涨0.33%。法股CAC指数.FCHI上升0.56%。(完)