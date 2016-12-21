欧股收在11个月高位 因年底购并交易活跃及意大利稳定银行业有进展

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦/米兰12月20日 - 欧洲股市周二小涨，守在1月来最高水准附近，受助于年底活跃的企业购并活动，以及更多迹象显示意大利在稳定受困银行业方面取得进展。
欧洲STOXX 600指数收高0.5%，至1月4日来最高，金融股对该指数的贡献最大。意大利FTSE MIB指数.FTMIB领跑，劲升1.5%至1月底来最高。
企业购并活动反弹扶助支撑了年底的持续升势，意大利广播公司Mediaset(MS.MI)放量暴涨23%，因法国媒体巨擘维旺迪(威望迪,Vivendi) (VIV.PA)计划增持其股份至30%。
英国最大抵押贷款银行--莱斯银行集团(LLOY.L)升2.2%，该行将出价19亿英镑(24亿美元)，从美国银行(BAC.N)手中收购MBNA英国信用卡业务，旨在提升获利并减轻对抵押贷款业务的依赖。
德意志交易所(DB1Gn.DE)与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)周二表示，泛欧交易所(Euronext)(ENX.PA)正在打算收购伦敦清算所(LCH)集团的法国结算业务，目前处在排他性谈判阶段，这项交易或许有助于为法兰克福及伦敦交易所合并铺路。泛欧交易所大涨2.5%。
意大利银行股指数.FTIT8300上扬2.3%，此前意大利政府周一决定寻求议会批准，筹借200亿欧元以稳定摇摇欲坠的国内银行业，并可能最早于本周开始着手，对该国第三大银行西雅那银行展开救援。
英股富时100指数.FTSE收高0.38%。德股DAX指数.GDAXI收涨0.33%。法股CAC指数.FCHI上升0.56%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。