版本:
中国
国际财经 | 2016年 12月 31日 星期六 11:40 BJT

欧股2016年小幅下跌 英股富时100指数创纪录高位

路透伦敦12月30日 - 欧洲股市2016年小幅下跌，但矿业股和油气股大涨，加上银行股在今年年底反弹都给市场带来支撑。英股富时100指数.FTSE攀升至纪录新高。

泛欧STOXX 600指数在2016年最后一个交易日收高0.3%，欧洲大部分主要国家股市收高。

矿业股大涨，扶助欧洲基本资源指数股.SXPP今年劲升61.9%，从去年35%的跌势中强劲反弹。

矿业股回升也扶助英股富时100指数今年升14.4%，在欧洲主要股市指数中表现最好，尽管英国6月公投脱欧带来冲击。

今年下半年银行股也大举反攻，因全球经济前景改善、美国处于升息环境以及特朗普当选美国总统带动放松监管的预期，促使投资人买入景气类股。

欧洲银行股指数.SX7P第三季大涨12%，第四季升21.5%，而今年头两季分别大跌20%和13%。

上半年重挫约35%的银行股指数全年仅收低6.8%，今年电信股.SXKP垫底，下挫15.8%。

泛欧STOXX 600指数今年小跌1.2%，受欧元区政治不确定性及意大利银行业忧虑拖累。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB今年下挫近10%，在欧洲股市中跌幅居前，其银行股.FTIT8300今年重挫38%。

德股DAX指数.GDAXI今年升6.9%，法股CAC指数.FCHI今年涨4.9%，但西班牙IBEX指数.IBEX则跌2%。

周五，泛欧STOXX 600指数、富时100指数、德股DAX指数、法股CAC指数。不过，西班牙IBEX指数收低2%。(完) 　

(编译 李军; 审校 母红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐