欧股2016年小幅下跌 英股富时100指数创纪录高位

美国共和党医保法案将导致2300万人失去医疗保险--CBO
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
路透伦敦12月30日 - 欧洲股市2016年小幅下跌，但矿业股和油气股大涨，加上银行股在今年年底反弹都给市场带来支撑。英股富时100指数.FTSE攀升至纪录新高。
泛欧STOXX 600指数在2016年最后一个交易日收高0.3%，欧洲大部分主要国家股市收高。
矿业股大涨，扶助欧洲基本资源指数股.SXPP今年劲升61.9%，从去年35%的跌势中强劲反弹。
矿业股回升也扶助英股富时100指数今年升14.4%，在欧洲主要股市指数中表现最好，尽管英国6月公投脱欧带来冲击。
今年下半年银行股也大举反攻，因全球经济前景改善、美国处于升息环境以及特朗普当选美国总统带动放松监管的预期，促使投资人买入景气类股。
欧洲银行股指数.SX7P第三季大涨12%，第四季升21.5%，而今年头两季分别大跌20%和13%。
上半年重挫约35%的银行股指数全年仅收低6.8%，今年电信股.SXKP垫底，下挫15.8%。
泛欧STOXX 600指数今年小跌1.2%，受欧元区政治不确定性及意大利银行业忧虑拖累。
意大利FTSE MIB指数.FTMIB今年下挫近10%，在欧洲股市中跌幅居前，其银行股.FTIT8300今年重挫38%。
德股DAX指数.GDAXI今年升6.9%，法股CAC指数.FCHI今年涨4.9%，但西班牙IBEX指数.IBEX则跌2%。
周五，泛欧STOXX 600指数、富时100指数、德股DAX指数、法股CAC指数。不过，西班牙IBEX指数收低2%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。