欧股小跌 英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎·梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
泛欧STOXX 600指数收跌0.1%，在特雷莎·梅开始讲话前一度大跌0.7%。英国富时100指数.FTSE重挫1.5%，创去年6月来最大单日跌幅，因特雷莎·梅的讲话带动英镑大涨。
近几周，对英国“硬退欧”的担忧重压英镑，扶助英股在周一连升创纪录的14日，并刷新纪录高位。
在倍受期待的脱欧讲话中，特雷莎·梅表示，英国将离开欧盟单一市场，但承诺任何协议都将由议会投票，并强调会寻求维持欧洲重要伙伴身份。
“特雷莎·梅愿意将脱欧最终协议交由议会投票的事实，巩固了‘较软’脱欧的可能性。”Market Securities策略师Stephane Ekolo称。
欧洲银行股指数.SX7P收盘变动不大，盘中走势反复，一度由跌幅较大的板块成为领跑板块。
银行股表现不一，西班牙Banco Popular(POP.MC)劲升6.6%，意大利裕信银行(CRDI.MI)大涨2.7%，但汇丰控股(HSBA.L)跌1.9%，Natixis (CNAT.PA)下挫1.6%。
德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.13%，法国CAC指数.FCHI收挫0.46%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。