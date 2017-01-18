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国际财经 | 2017年 1月 18日 星期三 08:46 BJT

欧股小跌 英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅

路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎·梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。

泛欧STOXX 600指数收跌0.1%，在特雷莎·梅开始讲话前一度大跌0.7%。英国富时100指数.FTSE重挫1.5%，创去年6月来最大单日跌幅，因特雷莎·梅的讲话带动英镑大涨。

近几周，对英国“硬退欧”的担忧重压英镑，扶助英股在周一连升创纪录的14日，并刷新纪录高位。

在倍受期待的脱欧讲话中，特雷莎·梅表示，英国将离开欧盟单一市场，但承诺任何协议都将由议会投票，并强调会寻求维持欧洲重要伙伴身份。

“特雷莎·梅愿意将脱欧最终协议交由议会投票的事实，巩固了‘较软’脱欧的可能性。”Market Securities策略师Stephane Ekolo称。

欧洲银行股指数.SX7P收盘变动不大，盘中走势反复，一度由跌幅较大的板块成为领跑板块。

银行股表现不一，西班牙Banco Popular(POP.MC)劲升6.6%，意大利裕信银行(CRDI.MI)大涨2.7%，但汇丰控股(HSBA.L)跌1.9%，Natixis (CNAT.PA)下挫1.6%。

德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.13%，法国CAC指数.FCHI收挫0.46%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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