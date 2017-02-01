欧股1月月线下跌 特朗普上涨行情消退

路透米兰1月31日 - 欧洲股市周二降至一周低位，1月月线小跌，因投资者更加现实地看待美国总统特朗普的政策，尽管稳健的欧元区经济数据提振区内股市前景。

因预期美国新政府将出台庞大财政刺激计划，带动股指在12月和11月上涨，泛欧STOXX 600指数在1月下跌0.4%，因这些预期减退，特朗普备受争议的保护主义政策取而代之，成为人们关注的焦点。

STOXX指数周二走势震荡，下跌0.7%至一周低位。该指数上日下滑1.1%，为11月初特朗普赢得美国总统选举以来最大单日跌幅。

尽管1月下跌，但一些投资者表示，他们仍看好欧洲股市前景，因越来越多的迹象显示区内经济正在复苏。

周二数据显示，欧元区通胀上升至略低于欧洲央行目标的水准，经济增速比美国更快，失业率触及逾七年低位。

瑞信周二将Euro STOXX 50指数年底目标预估从3,300点上调至3,450点。该行策略师表示，因企业盈利前景，具吸引力的市场估值和稳健的成长。该行指出，欧洲央行很可能保持鸽派主场，直至至少春季法国选举结束后。

根据汤森路透数据，企业第四季业绩期看起来总体表现良好，STOXX Europe 600指数成份股企业盈利预计较上年同期增长逾11%。

英股富时100指数.FTSE收跌0.27%，法股CAC-40指数.FCHI收低0.75%，德股DAX指数.GDAXI收跌1.25%。(完)