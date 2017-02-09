欧股受良好业绩支撑上扬 但政治忧虑重创银行股

路透米兰/伦敦2月8日 - 欧洲股市周三小涨，受助于企业业绩良好，但银行股跌至五周低位，因对今年区内多国大选的担忧不断加剧。

STOXX 600指数上扬0.3%，盘中走势震荡，该指数一度跌至平盘之下，受对政治不确定性最为敏感的金融股下跌拖累。

投资者目前最为担忧的是法国大选。对法国极右翼政党民族阵线总统候选人勒庞获得高支持率的担忧，令欧元和法国公债承压。

“金融股承受巨大压力，”Anthilia Capital Partners的首席投资长Andrea Cuturi表示，“投资者突然清醒，意识到未来一年将是欧洲的选举年。勒庞周日的讲话足以激发区内普遍的避险情绪。”

银行股中，法国的Natixis(CNAT.PA)跌幅最大，急挫3.7%。德意志银行(DBKGn.DE)和荷兰ING(INGA.AS)跌幅居前。德国和荷兰今年稍后也将举行大选。

尽管投资者对区内政治前景感到不安，但一系列良好的企业业绩支撑STOXX 600指数，该指数本周迄今持平。根据摩根士丹利提供的数据，迄今为止已公布业绩的STOXX指数成份股企业中，超过半数的企业每股收益超过预期，平均按年增长8%。

今日公布良好业绩的企业包括，法国建筑公司Vinci(SGEF.PA)，该股急升4.7%，之前该公司增加派息，并上调2017年营收预估。

西班牙建筑商ACS(ACS.MC)上扬2.8%，因其澳大利亚分公司Cimic (CIM.AX)预计2017年业绩强劲。

英股富时100指数.FTSE收高0.04%，德股DAX指数.GDAXI小跌0.05%，法股CAC 40指数.FCHI收涨0.26%。(完)