欧股继续高歌猛进 德股DAX指数逼近纪录高位

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透米兰/法兰克福3月30日 - 欧洲股市周四攀升，受助于工业和商品类股的上涨，德国蓝筹股指数距离纪录高位近在咫尺。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数.GDAXI升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
交易员称，投资者对于本地区股市前景越来越有信心，因经济状况改善，抵消了法国和德国大选前的政治不安情绪，以及英国脱欧带来的影响。
“创新高的可能性吸引投资者，引诱他们买入更多的股票，”QC Partners财富管理经理Thomas Altmann谈到德国蓝筹股指稳步上涨时称。
但他提醒：“风险完全被忽视了，同时，英国脱欧谈判随时可能出现不愉快的意外。”
欧洲基本资源股周四的升幅最大，升1.6%，受助于金属价格上涨，以及权重矿业股股价上扬，嘉能可(GLEN.L)、力拓(RIO.L)、英美资源集团(AAL.L)升幅介乎1%和2.3%之间。
油气股指数也上涨，升1.2%，因油价跳升，此前科威特表示支持延长石油输出国组织(OPEC)的减产协议。该类股是至今欧洲股市表现最糟糕类股，部分投资者认为抛售过度。
工业类股上涨也给股市提供支撑，德国西门子(SIEGn.DE)升1.5%，法国Saint Gobain(SGOB.PA)和施奈德电气(SCHN.PA)分别升2.1%和1.1%。
下跌股中，零售股H&M(HMb.ST)跌幅逾4%，接近四年低位，此前在开盘时曾走强。
该公司发布第一季税前利润跌幅小于预期，但分析师对库存水平和循环信贷上升表示担心。
英股富时100指数.FTSE收跌0.06%，法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.41%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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