欧股持稳在16个月高位 受助于先正达和国防股上涨

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
泛欧STOXX 600指数升0.2%，但交投震荡，德国DAX指数.GDAXI升0.13%，法国CAC指数.FCHI微跌0.01%，英股富时100指数.FTSE跌0.22%。
瑞士农药和种子公司先正达(SYNN.S)升2.2%，给STOXX指数带来的提振最大，此前中国化工以430亿美元收购该公司的交易获得中国监管部门的批准。
欧洲航空和国防类股.SXPARO跑赢，升0.9%至20个月新高。
“每次出现宏观政治紧张局势，该类股都会得到提振，”SimplifyPartners基金经理Federico Polese称，但他指出，国防支出计划是长期的，不会因政治紧张局势升温而改变。
“投资者消化美国国防支出将增加的预期，”他称。
汽车类股.SXAP也提供支撑，但该类股涨幅缩小，收盘升0.3%。
Dialog Semiconductor(DLGS.DE)连续第二日成为跌幅最大的欧股之一，下跌1.6%。周二急挫14%，因一份分析师报告称，该公司最大客户苹果可能正在开发自己的电源管理芯片(PMIC)，可能不再订购该公司产品。
英国最大零售商乐购(TSCO.L)急挫5.7%，因分析师指出了该公司全年业绩中的一些不利因素，包括英国和爱尔兰的利润率下降等。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
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