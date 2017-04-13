欧股持稳在16个月高位 受助于先正达和国防股上涨

路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。

泛欧STOXX 600指数升0.2%，但交投震荡，德国DAX指数.GDAXI升0.13%，法国CAC指数.FCHI微跌0.01%，英股富时100指数.FTSE跌0.22%。

瑞士农药和种子公司先正达(SYNN.S)升2.2%，给STOXX指数带来的提振最大，此前中国化工以430亿美元收购该公司的交易获得中国监管部门的批准。

欧洲航空和国防类股.SXPARO跑赢，升0.9%至20个月新高。

“每次出现宏观政治紧张局势，该类股都会得到提振，”SimplifyPartners基金经理Federico Polese称，但他指出，国防支出计划是长期的，不会因政治紧张局势升温而改变。

“投资者消化美国国防支出将增加的预期，”他称。

汽车类股.SXAP也提供支撑，但该类股涨幅缩小，收盘升0.3%。

Dialog Semiconductor(DLGS.DE)连续第二日成为跌幅最大的欧股之一，下跌1.6%。周二急挫14%，因一份分析师报告称，该公司最大客户苹果可能正在开发自己的电源管理芯片(PMIC)，可能不再订购该公司产品。

英国最大零售商乐购(TSCO.L)急挫5.7%，因分析师指出了该公司全年业绩中的一些不利因素，包括英国和爱尔兰的利润率下降等。(完)