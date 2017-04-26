欧股触及20个月高位 投资人重新关注业绩和购并等基本面消息

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
STOXX 600指数收高0.2%，盘中一度触及2015年8月来最高水准，今年迄今大涨7.1%。
法国中间派总统候选人马克龙赢得大选首轮投票，刺激周一全球风险资产大涨。
周一劲升逾4%的法股CAC 40指数.FCHI周二收高0.17%。
市场聚焦企业业绩，晶片商AMS (AMS.S)暴涨19.6%，至纪录高位，该公司公布首季营收高于自身预估，并表示可能上调中期营收增长目标。
沃尔沃(VOLVb.ST)首季业绩胜预期，股价急升7.6%。
购并交易也带动股价大涨，奢侈品企业Christian Dior (DIOR.PA)受购并交易带动劲扬11%，至纪录新高。
法国亿万富翁Bernard Arnault将把Christian Dior时尚品牌整合进他的LVMH奢侈品集团，这是其120亿欧元(130亿美元)简化业务计划的一部分，也是其他投资者长期以来要求的重组活动。
德股DAX指数.GDAXI收高0.1%，英股富时100指数.FTSE上扬0.15%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。