欧股触及20个月高位 投资人重新关注业绩和购并等基本面消息

路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。

STOXX 600指数收高0.2%，盘中一度触及2015年8月来最高水准，今年迄今大涨7.1%。

法国中间派总统候选人马克龙赢得大选首轮投票，刺激周一全球风险资产大涨。

周一劲升逾4%的法股CAC 40指数.FCHI周二收高0.17%。

市场聚焦企业业绩，晶片商AMS (AMS.S)暴涨19.6%，至纪录高位，该公司公布首季营收高于自身预估，并表示可能上调中期营收增长目标。

沃尔沃(VOLVb.ST)首季业绩胜预期，股价急升7.6%。

购并交易也带动股价大涨，奢侈品企业Christian Dior (DIOR.PA)受购并交易带动劲扬11%，至纪录新高。

法国亿万富翁Bernard Arnault将把Christian Dior时尚品牌整合进他的LVMH奢侈品集团，这是其120亿欧元(130亿美元)简化业务计划的一部分，也是其他投资者长期以来要求的重组活动。

德股DAX指数.GDAXI收高0.1%，英股富时100指数.FTSE上扬0.15%。(完)