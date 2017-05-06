欧股创新高 法国CAC 40指数在大选前表现抢眼

英国央行总裁卡尼称现在不是升息的时候
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
民调显示，中间派候选人马克龙的支持率继续领先且优势扩大，提振投资者对欧股的乐观情绪，因这一重大政治事件的风险看似已消退。
泛欧STOXX 600升0.6%，本周升1.9%。法国CAC 40指数.FCHI跳升1.1%，至九年半高位，德国DAX指数.GDAXI创纪录新高，收升0.55%。
欧洲股市盘初下跌，但美国非农就业数据提振了全球股市，逆转了稍早的跌势。
汤森路透I/B/E/S数据显示，迄今已有一半的欧洲公司发布了业绩，78%的公司业绩超过预期，21%弱于预期，今年第一季的整体利润增长率近17%。
涨幅较大的股票中，全球教育公司培生(PSON.L)急升12.4%，因公司称，将在最新一轮业务重组过程中进一步削减支出，并考虑出售美国学校课件业务。
英国航空(British Airways)的母公司国际航空集团(ICAG.L)大涨5.5%，因业绩创纪录，且同其它航空公司一样，对机票价格给出了更为乐观的评估。
油股和基本资源股逆转稍早的跌势，也扶助提振欧股。油股大涨2.1%，因油价缩减跌幅，基本资源股跳升2.6%。
英国富时100指数.FTSE收高0.68%。(完)
(编译 刘静；审校)
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。
6月20日 - 路透伦敦6月20日 - 英国巴克莱(Barclays) 以及四名前高管已被提起刑事指控，英国监管机构之前调查，巴克莱在2008年筹集120亿英镑(154亿美元)紧急融资时，向卡塔尔投资者支付了费用但没有如实披露。
路透6月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二警告称，尽管美国等国家采取了措施强化住房金融体系，但防止未来发生危机还需做的更多。