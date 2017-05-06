欧股创新高 法国CAC 40指数在大选前表现抢眼

路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。

民调显示，中间派候选人马克龙的支持率继续领先且优势扩大，提振投资者对欧股的乐观情绪，因这一重大政治事件的风险看似已消退。

泛欧STOXX 600升0.6%，本周升1.9%。法国CAC 40指数.FCHI跳升1.1%，至九年半高位，德国DAX指数.GDAXI创纪录新高，收升0.55%。

欧洲股市盘初下跌，但美国非农就业数据提振了全球股市，逆转了稍早的跌势。

汤森路透I/B/E/S数据显示，迄今已有一半的欧洲公司发布了业绩，78%的公司业绩超过预期，21%弱于预期，今年第一季的整体利润增长率近17%。

涨幅较大的股票中，全球教育公司培生(PSON.L)急升12.4%，因公司称，将在最新一轮业务重组过程中进一步削减支出，并考虑出售美国学校课件业务。

英国航空(British Airways)的母公司国际航空集团(ICAG.L)大涨5.5%，因业绩创纪录，且同其它航空公司一样，对机票价格给出了更为乐观的评估。

油股和基本资源股逆转稍早的跌势，也扶助提振欧股。油股大涨2.1%，因油价缩减跌幅，基本资源股跳升2.6%。

英国富时100指数.FTSE收高0.68%。(完)