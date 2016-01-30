日本央行意外实施负利率帮助欧股本周收高

路透伦敦/米兰1月29日 - 欧洲股市周五收高，本周亦上涨，此前日本央行以微弱多数投票意外决定实施负利率以提振通胀。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能放缓未来升息步伐的预期也支撑股市，此前发布的美国国内生产总值(GDP)数据弱于预期。日本央行称，民间金融机构存入日本央行的存款准备金利率下调至-0.1%，这是欧洲央行率先实施的、用以对抗通缩的措施。

“日本央行的决定非常出人意料，日本大幅扩大印钞规模，此前该行告诉市场他们不会这样做，这引发欧洲投资者开启冒险交易，”宏利资产管理投资分析师Will Hamlyn称。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨2.27%，报1,348.08点，连续第二周周线上涨。不过，对中国经济放缓和油价大跌的担忧导致今年年初市场大幅震荡，该指数1月下跌6%，为2008年以来最大首月跌幅。

日本自1990年代以来一直受通缩困扰，日本央行对转变消费者的物价下跌预期所需的时间表示担心。

在涨幅较大的类股中，欧洲银行股.SX7P上涨2.8%，此前西班牙Banco Sabadell发布鼓舞人心的业绩报告，一些意大利的银行受到可能合并臆测的支撑。

Banco Sabadell (SABE.MC)急升11.9%，此前发布全年净利润增长91%，因收购英国的TSB带来的利润远超第四季增加的坏账拨备。

意大利的Popolare di MilanoPMII.MI跳涨7.4%，Banco Popolare BAPO.MI急升9.3%，交易商称，受助于可能接近合并的臆测。

基本资源类股.SXPP下跌0.2%，是跌幅最大的类股，此前德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)警告，钢铁市场的状况低迷，可能影响到公司展望。世界最大钢制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)下跌5.9%。

英股富时100指数.FTSE收高2.56%，报6,083.79点，法股CAC 40指数.FCHI升2.19%，报4,417.02点。德国DAX指数.GDAXI涨1.64%，收报9,798.11点。(完)