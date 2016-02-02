（更正）欧洲股市下滑 因诺基亚和阿尔卡特急挫（2月1日）

（更正：正文倒数第四段译文“生产者价格指数(PMI)”有误，应为“采购经理人指数(PMI)”）

路透伦敦2月1日 - 欧洲股市周一下挫，受电信设备类股下跌拖累，投资者对诺基亚(NOKIA.HE)和三星(005930.KS)之间就解决法律争端达成的协议条款表示失望。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下挫0.25%，报1,344.75点。该指数1月下挫6%，为2008年以来最差的月度表现。

德国DAX指数.GDAXI和欧元区蓝筹股STOXX 50指数.STOXX50E分别下跌0.4%和0.8%。

诺基亚和阿尔卡特(Alcatel)ALUA.PA急挫约11%，此前交易员对诺基亚与三星之间达成的专利权争端和解条款表示失望。诺基亚正在对阿尔卡特进行收购。

交易员称，世界第二大经济体中国的数据疲弱，也重压了股市。

数据也令油价承压，油价在上周后半段曾反弹。中国疲弱的数据和石油输出国组织(OPEC)可能减产的希望减弱令美国原油价格急挫逾5%。

STOXX Europe 600油气类股指数.SXEP下跌1.4%，领跌其它类股。

“对中国数据的失望打击了人气，中期来看，我肯定在市场反弹时卖出，”Hantec Markets分析师Richard Perry称。

周一发布的采购经理人指数(PMI)表明欧元区制造业活动增长放缓。

上涨股中，西班牙国有银行Bankia (BKIA.MC)涨2.2%，此前该银行公布获利增加。

Banco Popolare BAPO.MI和其它意大利银行类股上涨，此前该行称，预计一个月内同意与Banca Popolare di Milano PMII.MI合并，表明期待已久的意大利银行业整合即将开始。

英股富时100指数.FTSE收低0.39%，报6,060.10点，法股CAC指数.FCHI下挫0.56%，报4,392.33点。德国DAX指数.GDAXI下挫0.41%，收报9,757.88点。(完)